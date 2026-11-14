Минтранс США просит $50 млрд на замену устаревшего авиаоборудования после сбоя

Сбой американского оборудования авиадиспетчеров, отвечающего за управление полетами, произошел из-за устаревшей техники, а для ее замены Конгрессу США необходимо выделить $50 млрд. Об этом заявил министр транспорта страны Шон Даффи на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС .

По его словам, случившееся наглядно показало, к чему приводят уязвимости и старые системы.

«Президент США Дональд Трамп объявил об этом как о чрезвычайной ситуации национального масштаба, и теперь Конгресс должен принять соответствующие меры и выделить на это средства», — отметил Даффи.

Он также подчеркнул, что речь идет о чрезвычайной ситуации и вопросе, не зависящем от партийных разногласий, и что выделение средств отвечает интересам всей Америки.

Ранее в США приостановили вылеты из всех аэропортов. Трамп предположил, что приостановка вылетов может быть связана с устаревшим оборудованием. Позже запрет сняли.

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