США потеряли статус страны, ликвидировавшей корь

Панамериканская организация здравоохранения лишила США статуса территории, где прекращена эндемичная передача кори, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

В 2026 году в США выявили более 5,4 тысяч случаев кори — максимум за несколько десятилетий. Только в ноябре в Пенсильвании, Нью-Йорке и Висконсине зафиксировали пять летальных исходов в результате разрозненных вспышек.

Статус страны, ликвидировавшей корь, США получили в 2000 году благодаря масштабной вакцинации. Однако за последние шесть лет доля привитых от кори, паротита и краснухи детей в детских садах снизилась с 95,2% до 92,4%.

Чтобы вернуть статус, Соединенным Штатам нужно добиться отсутствия непрерывной передачи вируса как минимум в течение 12 месяцев.

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