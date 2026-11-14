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Пожар случился в гаражах на юге Москвы

Происшествия

На юге Москвы произошел пожар в гаражах. Сгорела машина, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в автомобиле загорелась электрика. Затем огонь распространился.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар на территории комплекса, где находятся автосервисы, магазины автозапчастей и складские помещения. Частично обрушилась крыша.

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