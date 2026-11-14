Гарбузов: в Москве выпустили почти 8 млн упаковок препаратов от диабета в этом году

Московский фармацевтический завод «Сервье Рус» в текущем году увеличил выпуск препаратов для лечения сахарного диабета второго типа на 10,4% по сравнению с годом ранее — до 7,9 млн упаковок, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Он призван привлечь внимание к профилактике заболевания, его своевременному выявлению и эффективному лечению.

«Столичные фармацевтические предприятия наращивают производство востребованных лекарств, повышая доступность терапии для пациентов. Так, завод „Сервье Рус“ в 2026 году выпустил почти 8 млн упаковок препаратов для лечения сахарного диабета второго типа. При этом производитель обеспечивает не только внутренний рынок: более 220 тысяч упаковок направлено в страны ЕАЭС», — подчеркнул Гарбузов.

Площадка работает в РФ уже 20 лет. За это время там произвели свыше 120 млн упаковок препаратов для терапии сахарного диабета второго типа. Предприятие также расширяет выпуск современных лекарственных средств: в конце 2024 года здесь начали производить инновационный препарат класса ингибиторов НГЛТ-2 (натрий-глюкозный котранспортер-2 — класс сахароснижающих препаратов, которые действуют независимо от инсулина, механизм связан с блокированием белка НГЛТ-2 в почках). С момента запуска произведено более 117 тыс. его упаковок.

«Рост числа людей с сахарным диабетом второго типа делает доступность лечения особенно значимой. Заболевание может долго развиваться без выраженных симптомов, а при отсутствии контроля — приводить к серьезным осложнениям. Поэтому наряду с ранней диагностикой и профилактикой важно обеспечивать пациентов необходимыми лекарственными препаратами. Развивая московскую производственную площадку и увеличивая выпуск, в том числе препарата класса ингибиторов НГЛТ-2, мы расширяем возможности для обеспечения пациентов современной терапией», — прокомментировала директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании «Сервье» Яна Котухова.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий.