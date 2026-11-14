Бренд десертов извинился перед блогером после скандала со штрафом в 500 тысяч

Компания-производитель премиальных десертов урегулировала конфликт с жительницей Иркутска Кристиной. Ей ранее пригрозили штрафом в 500 тыс. рублей из-за обзора десертов, сообщает девушка в своих социальных сетях.

По словам блогера, после широкого общественного резонанса и публикаций у крупных инфлюенсеров представители бренда сами вышли с ней на связь. Они попытались решить неприятную ситуацию.

Личные извинения принесла, в том числе сотрудница, ранее предупреждавшая о штрафных санкциях. Также компания предложила отправить девушке подарочный набор своей продукции.

Иркутянка отметила, что с уважением относится к компаниям, способным признавать ошибки и находить компромиссы. Она поблагодарила аудиторию за поддержку и призвала не устраивать травлю менеджеру, которая лишь выполняла рабочие инструкции.

Скандал разгорелся после того, как микроблогер за собственные средства приобрела малину в шоколаде от всероссийской сети пиццерий за 255 рублей и сравнила ее с аналогичным десертом от премиального бренда стоимостью 1 тыс. рублей. После публикации ролика представительница бренда потребовала удалить видео, пригрозив взысканием 500 тыс. рублей и обращением к юристам.

При этом иркутская команда сети пиццерий поддержала девушку и подарила ей три пиццы.

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