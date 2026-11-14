Ушедший из РФ Tommy Hilfiger зарегистрировал в стране товарный знак
Фото - © Алексей Филатов / Фотобанк Лори
Покинувший российский рынок американский бренд Tommy Hilfiger оформил в стране регистрацию своего товарного знака сроком действия до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документам, такой шаг позволит модному дому из США легально реализовывать под данным наименованием сумки, портмоне, парфюмерную продукцию, включая духи и одеколоны.
Также бренд будет продавать ремешки для наручных часов и оправы для очков.
В сентябре 2023 года фирма PVH Corp., которая владеет брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышла из бизнеса в РФ. В России компания называлась «Пивиэйч Сторс Рус», а потом ее переименовали в «Ритэйл Экселенс».
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