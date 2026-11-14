Ушедший из РФ Tommy Hilfiger зарегистрировал в стране товарный знак

Покинувший российский рынок американский бренд Tommy Hilfiger оформил в стране регистрацию своего товарного знака сроком действия до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости .

Согласно документам, такой шаг позволит модному дому из США легально реализовывать под данным наименованием сумки, портмоне, парфюмерную продукцию, включая духи и одеколоны.

Также бренд будет продавать ремешки для наручных часов и оправы для очков.

В сентябре 2023 года фирма PVH Corp., которая владеет брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышла из бизнеса в РФ. В России компания называлась «Пивиэйч Сторс Рус», а потом ее переименовали в «Ритэйл Экселенс».

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