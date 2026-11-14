Дипломат напомнил, что связи России с Euroclear оборвала в одностороннем порядке именно бельгийская сторона — это произошло в 2022 году, когда депозитарий, нарушив контрактные обязательства, заблокировал активы Банка России на основании односторонних ограничений Евросоюза, которые в Москве считают нелегитимными. Дальше, по его словам, организация пошла еще дальше.

«С 2024 года эта структура пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима, который таким образом получил уже более 8 млрд евро», — сказал дипломат.

В общей сложности ЕС и страны Группы семи заморозили порядка 300 млрд евро российских активов, причем почти 180 млрд евро из них сосредоточены в бельгийском депозитарии Euroclear. Российская сторона не раз заявляла, что распоряжение этими средствами европейскими странами сродни грабежу, квалифицируется как преступление и не останется безнаказанным.

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