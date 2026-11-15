10-летний мальчик поджег мат в нижегородском ТЦ: эвакуировали 500 человек
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Полиция Нижнего Новгорода установила предполагаемого виновника пожара, из-за которого пришлось эвакуировать 500 человек. Им оказался 10-летний мальчик, сообщает РИА Новости.
Предварительно установлено, что мальчик нашел зажигалку в игровой комнате, и ему стало интересно, загорится ли спортивный мат, висевший в куполе лабиринта.
«Увидев огонь и дым, мальчик попытался потушить его своими силами, но вскоре испугался и убежал к бабушке, ничего ей не сообщив. Когда возгорание заметили окружающие, бабушка с внуком покинули игровую зону», — приводит МВД слова о случившемся.
В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего законодательства.
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