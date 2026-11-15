На главной площади Люберец приступили к монтажу ледового катка

На главной площади Люберец начался монтаж ледового катка. Рабочие разматывают айсматы, по которым будет проходить охлаждающая жидкость.

Гибкие резиновые трубки наполнят хладоносителем. Предварительно его охладят с помощью специальной установки, а затем сверху будут намораживать лед.

Прораб Андрей Поздеев занимается катками уже шесть лет. Он заливал их в Ступино, Егорьевске, Люберцах и Балашихе. Его задача — организовать работы и проконтролировать качество.

По словам специалиста, основание катка важно уложить правильно. Только тогда он будет работать стабильно, а лед получится ровным и прочным.

Параллельно рабочие собирают теплый павильон проката для переодевания и выдачи коньков, а также гараж для ледозаливочной машины. Завершить монтаж и открыть каток планируют к 1 декабря.

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