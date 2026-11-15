Моссад передал разведке США планы Ирана ударить по Трампу с помощью БПЛА

Израильская внешняя разведка Моссад передала Центральному разведывательному управлению США сведения о том, что Тегеран готовит атаки беспилотников на американского президента Дональда Трампа и ключевых фигур его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Israel Hayom.

В ответ на эти предупреждения американские власти ввели повышенные меры безопасности. График публичных выступлений главы Белого дома был урезан, а часть высокопоставленных чиновников эвакуировали из личных резиденций на закрытые охраняемые объекты.

По оценке собеседников издания в Вашингтоне и Тель-Авиве, переданная разведкой информация существенно снизила шансы на заключение сделки между странами. Она заставила Трампа скорректировать подход к переговорам с Ираном.

На фоне обострения директор Моссада Роман Гофман на этой неделе посетил американскую столицу для консультаций с местной администрацией по ходу ближневосточного кризиса, о чем ранее сообщал портал Axios. Визит доверенного соратника премьера Биньямина Нетаньяху совпал с попытками израильского руководства убедить Белый дом возобновить силовую кампанию против Тегерана, от которой Вашингтон пока воздерживается по просьбе Саудовской Аравии и ряда других государств региона.

Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном началось 28 февраля. В июне стороны заключили меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Тем не менее в ночь на 8 июля американская армия возобновила массированные бомбардировки, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. Через него проходит около 25% мировых поставок нефти и порядка 20% сжиженного природного газа. Затем Белый дом сменил тактику на экономическое давление и санкции.

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