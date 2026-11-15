Житель Калининграда ошибочно оказался «мертвым» и остался без химиотерапии

У 28-летнего жителя Калининграда в ноябре 2025 года диагностировали рак поджелудочной железы. Перед очередным курсом химиотерапии мужчина выяснил, что его паспорт аннулирован, а сам он официально считается умершим, в связи с чем лечиться больше не может, сообщает РЕН ТВ .

Причиной стала бюрократическая ошибка в Волгоградской области: там зарегистрировали смерть другого человека, погибшего в зоне СВО. У него полностью совпали фамилия и дата рождения с калининградцем, хотя имя и отчество были другими.

Из-за случившегося мужчине заблокировали банковские счета и отказали в медпомощи даже в частном учреждении. ЗАГС выдал справку, подтверждающую, что мужчина жив, однако в МВД направили запрос в Москву, и официального ответа придется ждать до 30 дней.

Все это время калининградец остается без необходимого лечения. По его словам, врачи предупредили, что из-за длительного перерыва курс химиотерапии, возможно, придется начинать заново.

Мужчина обратился в прокуратуру и Следственный комитет — чтобы доказать, что он жив, и вернуть доступ к медицине.

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