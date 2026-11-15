В Москве расскажут, как промышленный дизайн повышает ценность продукции

19 ноября в рамках Форума промышленного дизайна отраслевые эксперты обсудят, почему столица включила промдизайн в число приоритетов индустриальной политики. Спикеры объяснят, каким образом дизайн позволяет сокращать производственные издержки, выпускать товары с высокой добавленной стоимостью и выходить на международные рынки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В деловой программе форума примут участие представители государственных структур, отраслевых ассоциаций, промышленных компаний и дизайнерского сообщества. Местом проведения станет пространство «Клуб» Музея Транспорта Москвы (Новорязанская улица, дом 27). Для участия необходима регистрация на сайте фпд.online. Организатором выступает Центр промышленного дизайна ЛАБ 20/50.

По словам Гарбузова, для столицы промдизайн — не про внешний вид изделий, а про промышленную политику. Он напрямую влияет на себестоимость, удобство обслуживания и востребованность продукции в России и за рубежом.

«Город поддерживает это направление: работает Центр развития промышленного дизайна, с 2023 года проводится премия „Лучший промышленный дизайн России“ — в 2025 году в ней участвовали более 500 проектов из 63 регионов. На форуме обсудим с предприятиями и дизайнерами, как сделать такие решения нормой для серийной продукции», — отметил Анатолий Гарбузов.

Форум откроет панельная дискуссия «Нужна ли российским предприятиям трансформация кода промышленности?». Эксперты рассмотрят, как дизайн влияет на экономику продукта, какие подходы необходимы разным отраслям и какие меры господдержки показывают результат. Среди участников: Александр Львов, генеральный директор АО «МНТЦ МИЭТ», Андрей Тимонов, директор Департамента коммуникаций ГК «Росатом», Дарья Топильская, генеральный директор Центра промышленного дизайна ЛАБ 20/50.

«Промышленный дизайн — это в первую очередь инструмент повышения экономической эффективности и конкурентоспособности производств. Мы занимаемся тем, как сделать оборудование надежнее, а его обслуживание — быстрее и дешевле. На форуме мы поговорим с промышленниками на языке конкретных цифр: как продуманная эргономика снижает издержки и напрямую влияет на маржинальность предприятий», — подчеркнула Дарья Топильская.

В публичном интервью «Облик московской промышленности: вызовы и решения» заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков расскажет, почему столица делает ставку на промышленный дизайн, как город помогает предприятиям встраивать его в производственные процессы и какие условия создает для отрасли.

Руководитель Центра развития промышленного дизайна Москвы, подведомственного Департаменту инвестиционной и промышленной политики Клим Перцев примет участие в панельной дискуссии «Дизайн на экспорт». Участники обсудят, какие требования к дизайну и качеству предъявляют зарубежные рынки и как адаптировать российские решения к локальным условиям.

Тем временем открыт прием заявок на Национальную премию «Лучший промышленный дизайн России». Участники сезона 2026–2027 могут заявить как продукты, уже выпускаемые серийно, так и перспективные разработки. Работы рассматриваются в восьми категориях — наземный транспорт, промышленные пространства, промышленное и медицинское оборудование, предметы обихода, водный и воздушный транспорт, специальное машиностроение, подъемно-транспортное оборудование. Премия учреждена по инициативе Правительства Москвы и Минпромторга России, чтобы поддержать отечественных производителей и развивать культуру промдизайна в стране. В 2024 году постановлением Правительства РФ ей присвоен национальный статус — подтверждение ее высокой значимости и признания со стороны профессионального сообщества. Условия участия и подача заявок — на сайте проекта.

Форум промышленного дизайна — крупнейшее отраслевое мероприятие страны, которое проводится с 2020 года. За это время он стал авторитетной площадкой для дискуссий, обсуждения трендов и обмена мнениями между государством, промышленностью и дизайн-сообществом.

Центр промышленного дизайна ЛАБ 20/50 реализует проекты, призванные повысить привлекательность и конкурентоспособность отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторские работы для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ.

Музей Транспорта Москвы — это пространство городской культуры движения, где в центре внимания оказываются технологии, история и человек. В сентябре 2026 года Мэр Москвы Сергей Собянин в отреставрированном здании гаража Константина Мельникова открыл новый музейный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров. В него входят постоянная экспозиция об истории городского транспорта, мультифункциональное пространство «Клуб», детский центр «Автолаборатория», Архивно-библиотечный центр, кафе, сувенирные магазины и музейный двор.