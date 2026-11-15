Ефимов: для программы реновации в Москве с начала года построили 67 ЖК

В период с января по октябрь текущего года в Москве возвели 67 домов для программы реновации. Московский фонд реновации таким образом сохранил лидерскую позицию среди всех застройщиков России по вводу жилья, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 10 месяцев 2026 года в Москве возвели 67 новостроек для реализации программы реновации, общая площадь квартир в которых составляет свыше 1,3 млн кв. м. Это позволило Московскому фонду реновации сохранить лидерскую позицию по вводу жилья среди всех застройщиков России. В новых домах оборудовали более 22,8 тыс. квартир. Жилые комплексы построены с применением современных технологий, которые обеспечивают высокую надежность зданий и позволяют реализовывать любые архитектурные решения», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что дома оснащены умными приборами учета энергоресурсов, подключены к индивидуальным тепловым пунктам и имеют высокий класс энергоэффективности.

С начала 2026 года больше всего домов в рамках программы реновации — 23 новостройки — построили в Юго-Восточном административном округе. На втором месте находятся Восточный и Северо-Восточный административные округа, где в текущем году суммарно возвели 17 современных ЖК. На третьем месте юг и юго-запад, где построили 13 домов. В общей сложности за этот период оборудовали свыше 22,8 тыс. комфортабельных квартир с улучшенной отделкой и удобными планировками. Территорию новостроек комплексно благоустраивают — оборудуют зоны тихого отдыха, спортивные и детские площадки, разбивают цветники и газоны. На первых этажах предусмотрели помещения под объекты различной инфраструктуры.

Мосгосстройнадзор за все время возведения домов для реновации провел порядка 680 контрольно-надзорных мероприятий. К ним для выполнения лабораторно-инструментальных исследований материалов и конструкций привлекали экспертов подведомственного ГБУ «ЦЭИИС». В результате итоговых проверок оформили заключения о соответствии объектов проектной документации, после чего Комитет ввел их в эксплуатацию.

Дома строят с использованием современных префаб-технологий и качественных материалов российского производства, что делает здания более надежными и энергоэффективными. Каждый дом создают по индивидуальному проекту — это позволяет сохранять эстетику и разнообразие городской архитектуры. Префаб-технологии в программе реновации начали активно применять в 2022 году, благодаря чему удалось сократить общие сроки возведения здания на 30-50%. Это помогает москвичам быстрее переезжать в новые комфортные квартиры.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он сообщал, что суперсервису «Переезд по программе реновации» исполнилось 6 лет.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».