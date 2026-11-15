Иск на 20 млн: мужчина протаранил Toyota Camry в Москве

Мужчина, который может быть сыном бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ и главы Объединенной зерновой компании Дмитрия С., по имени Степан на спорткаре Porsche протаранил Toyota Camry в Москве и пешком покинул место аварии. После этого страховая компания потребовала с водителя японского седана 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash .

По его данным, дорожный инцидент произошел в полночь 16 сентября. Там автомобиль мужчины, предположительно, врезался в попутную машину, перевернулся и проскользил на крыше несколько метров. Toyota Camry отбросило вперед.

В салоне японской иномарки находились четыре человека. Очевидцы утверждают, что сразу подбежали к перевернувшемуся Porsche, открыли двери и помогли водителю выбраться с заднего сиденья. После этого спорткар вспыхнул. Сам водитель Porsche уехал, сославшись позднее на необходимость срочной медицинской помощи.

Несмотря на сильные повреждения задней части Toyota Camry, в Госавтоинспекции пришли к выводу об отсутствии вины сына экс-чиновника. Там указали, что он двигался с разрешенной скоростью, а в страховой компании по КАСКО его также признали потерпевшим.

Теперь страховщики пытаются взыскать 20 млн рублей компенсации за разбитый Porsche с владельца седана, жалобы которого в ГИБДД остаются без удовлетворения. При этом меньше, чем за год, за мужчиной, по данным Mash, накопилось свыше 400 штрафов на суммы от 750 до 5 тыс. рублей преимущественно за превышение скорости.

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