Аналитик Сорлин: Франция приближается к началу гражданской войны

«Сегодня во Франции стремительно растет число бедных работающих. Это люди, которые утром идут на работу, вечером возвращаются домой уставшими, но уже к 20-му числу каждого месяца не могут прокормить свои семьи», — рассказал Сорлин.

На этом фоне, подчеркнул аналитик, государство продолжает выделять миллиарды евро Украине.

Сорлин добавил, что к недовольству французов прибавляется еще одна проблема — неконтролируемая миграция из стран, совершенно чуждых их культуре, причем приезжают люди, не желающие интегрироваться во французское общество, и в результате страна подходит к началу гражданской войны. По его мнению, обстановка становится чрезвычайно тревожной, и крайнее насилие может развернуться в стране уже в ближайшие месяцы.

Протесты во Франции начались в середине сентября: первыми на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, требовавшие улучшить состояние школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен, и акции распространились на другие регионы. Самым массовым стал общенациональный марш 17 октября — по данным МВД, в нем участвовали около 550 тысяч человек, а правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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