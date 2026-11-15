Мытищинские лицеисты попробовали себя в роли ветеринаров

Восьмиклассники лицея № 34 — ученики химбио-класса — променяли привычные парты на операционную Центра ветеринарной эндоскопии в Мытищах. Необычный урок-практикум, который вышел за пределы школьных стен, провела сама руководитель центра Анна Буробина. Она ввела ребят в курс дела, рассказала о специфике работы ветеринарного врача и о методе, который применяется в центре: эндоскопия позволяет проводить точную диагностику и эффективное лечение без разрезов — через проколы, щадяще и малоинвазивно.

После теории школьники увидели, с чего начинается настоящая диагностика, — от клинического осмотра и сбора анамнеза до подготовки к анестезии. Затем ребята наблюдали, как проводится гастроскопия. А самые активные и смелые даже смогли принять участие в процессе: вместе с врачом осмотрели кота Эндрю и ассистировали во время процедуры.

Такие практикумы помогают школьникам увидеть профессию изнутри и осознанно подойти к выбору будущего пути. Учитель химии Наталья Калягина отмечает, что лицей старается по возможности внедрять такую систему обучения, чтобы ребята не только получали знания за партой, но и знакомились с реальной работой специалистов.

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