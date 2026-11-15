В Волгограде сотрудники полиции привлекли к ответственности авиадебошира, который заявил о захвате самолета. Соответствующее сообщение поступило в линейное отделение полиции в международном аэропорту «Сталинград», где к вылету готовился рейс в Москву, об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские сразу поднялись на борт и задержали одного из пассажиров — 42-летнего жителя Московской области с внешними признаками опьянения. Его доставили в отдел полиции для разбирательства, однако проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

Затем самолет обследовали кинологи. Опасных предметов они не нашли.

На авиадебошира составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.3 и части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Суд назначил ему административный арест сроком 6 суток. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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