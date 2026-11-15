Музыкальный спектакль о Маяковском и Лиле Брик представили в Подольске

Премьеру музыкального спектакля, посвященного Владимиру Маяковскому и Лиле Брик, представили в Доме культуры имени Лепсе в Подольске. Постановка рассказывает об отношениях поэта и женщины, которая сыграла значительную роль в его жизни и творчестве.

Автор сценария и исполнитель роли Маяковского — солист Подольской филармонии, заслуженный артист Московской области и Удмуртской Республики Павел Быков. В основу спектакля легли фрагменты переписки Маяковского и Брик, а также музыкальные произведения на стихи поэта. Прозвучали композиции Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, Георгия Свиридова и Дмитрия Шостаковича.

«Я как человек, который когда-то серьезно занимался литературой, всегда остаюсь под впечатлением от этого поэта. Мне было интересно, как личная жизнь влияла на его творчество», — рассказал Павел Быков.

Партнершей артиста по сцене стала солистка Подольской филармонии, заслуженная артистка республик Хакасия и Дагестан Наталья Манулик. Она исполнила роль Лили Брик.

Артистка поделилась, что ей интересна та эпоха и личности, которые формировали основные направления в искусстве.

«Лиля Брик, я бы сказала, была продюсером Маяковского. Она сделала его популярным поэтом. Мне было интересно принять предложение Павла Быкова и перевоплотиться из певицы в актрису», — поделилась Наталья Манулик.

Она исполнила мелодекламацию стихотворений Маяковского под музыку композитора Сергея Чечетко.

В роли Осипа Брик, мужа Лили Брик, выступил солист Москонцерта Михаил Ченцов. Он исполнял партии на рояле.

Премьеру постановки зрители Подольска увидели после двухлетней подготовки. Изначально спектакль планировали представить раньше, однако пришлось изменить состав исполнителей.

Премьера состоялась в рамках проекта Подольской филармонии «Музыка и судьбы. Голоса XX века».

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