«Семь глав Данься»: поэзию россиянина отобрали в проект «Даньшань Бишуй» в Китае

Работы российского фотографа, поэта и автора творческих проектов Евгения Трофимова вошли в список официально отобранных произведений международного проекта «Даньшань Бишуй», который проводит китайская платформа IP Guangdong, сообщает ТАСС .

Инициатива посвящена природному и культурному наследию Даньсяшань — известного горного массива в провинции Гуандун, знаменитого красными скалами и необычными ландшафтами. К участию приглашали авторов из разных стран, работающих в фотографии, видео, литературе, живописи и дизайне.

Экспертный отбор пропустил четыре работы Трофимова: поэтическое произведение «Семь глав Данься» и три дизайнерские работы, навеянные пейзажами Даньсяшань.

Отдельного внимания удостоилась литературная работа, изначально написанная на русском. Ее оценивали три китайских эксперта — по переводу на китайский язык, и двое из них поставили по 90 баллов из 100.

В отличие от традиционных творческих конкурсов, проект «Даньшань Бишуй» не предусматривает призовых мест и распределения победителей. Отобранные произведения попадают в коллекцию IP Guangdong и получают возможность публичного представления, а их авторам вручают официальные сертификаты и денежные вознаграждения.

Кроме того, внимание публики привлек связанный с участием в проекте танец: его видеозапись распространили через официальные аккаунты IP Guangdong в соцсетях. Этот материал не вошел в число официально отобранных произведений, но получил дополнительное распространение благодаря публикации на ресурсах проекта. Участие российского автора в китайской инициативе организаторы называют примером творческого взаимодействия, когда литература и визуальное искусство помогают представить природное наследие другой страны, преодолевая языковые и культурные границы.

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