Около 80% молодых жителей России не способны самостоятельно решить мелкие бытовые задачи по дому. Трудности с простым домашним ремонтом — таким как установка полки, замена смесителя или починка дверцы шкафа — испытывают 62% респондентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитиков.

Хуже всего с подобными обязанностями справляется молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Там этот показатель достигает 76%.

В более старших возрастных группах нехватка бытовых навыков встречается заметно реже. Среди граждан от 35 до 45 лет о таких сложностях заявили 21% участников исследования. Из числа опрошенных в возрасте 45–55 лет доля составила всего 9%.

Чтобы устранить неполадки в квартире, россияне в 40% случаев обращаются за поддержкой к родителям или друзьям. Еще 18% предпочитают вызывать частных специалистов.

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