По материалам дела, на сайте размещалась информация о продаже пеликана, причем продавец указал и стоимость птицы. Ресурс был оформлен на русском языке без возможности смены языка, поэтому его целевой аудиторией было исключительно русскоязычное население.

Содержание пеликанообразных дома не допускается законом. Это прямо следует из Перечня животных, запрещенных к содержанию, который утвержден распоряжением правительства.

В итоге сайт заблокировали за нарушение закона.

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