В Индонезии сильный ураган уничтожил 400 домов, 4 школы и 25 торговых точек

Порядка 400 домов, 4 образовательных учреждений и 25 торговых павильонов оказались разрушены во время сильного урагана, который обрушился на индонезийские провинции Западная Ява и Лампунг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Ураганный ветер срывал крыши с построек. При этом информации о погибших или раненых жителях пока нет.

В пострадавших школах во время разгула непогоды никого не было. В населенных пунктах в воскресенье выходной день.

Точный объем нанесенного стихией урона подсчитывается. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как в затянутом густой пеленой ливня небе над жилым сектором и мечетью кружат десятки оторванных фрагментов крыш. Также в воздух поднялись обломки конструкций и мусор.

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