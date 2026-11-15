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Российские теннисисты Артеменко и Гребнев завоевали золото турнира в Стамбуле

Спорт

Спортсмены из России Никита Артеменко и Максим Гребнев завоевали золотые награды в мужских парных состязаниях на международном турнире по настольному теннису WTT Contender. Он проходит в турецком Стамбуле, сообщает ТАСС.

В титульном матче отечественный тандем переиграл представителей Люксембурга Луку Младеновича и Маэля ван Десселя. Россияне одержали верх в четырех сетах со счетом 3:1 (11:6, 11:9, 8:11, 11:9).

Незадолго до этого на том же стамбульском турнире серебряными призерами в смешанных парах стали россияне Мария Панфилова и Евгений Тихонов.

Ранее Роман Харламов и Григорий Шебекин из Подмосковья завоевали второе место на чемпионате России по теннису. Он проходил с 9 по 19 октября в Казани Республики Татарстан. 

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