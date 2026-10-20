Теннисисты Подмосковья завоевали серебро чемпионата России

Роман Харламов и Григорий Шебекин из Московской области стали серебряными призерами чемпионата России по теннису, который прошел с 9 по 19 октября в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале Роман Харламов, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, и Григорий Шебекин из Мытищ уступили паре спортсменов из Москвы и Краснодарского края. Бронзу завоевал московский тандем.

Чемпионат собрал 114 спортсменов из 38 регионов России. Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Результаты соревнований напрямую влияют на формирование списков кандидатов в сборные команды страны. Победа или призовое место — ключевой критерий для включения в основной или резервный состав национальной сборной по теннису на следующий спортивный сезон.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.