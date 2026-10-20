В Подмосковье демонтировали более 3 тыс незаконных торговых точек

Более 3 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов демонтировали в Московской области с начала 2026 года. До конца года планируют убрать порядка 4,6 тыс. таких точек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Незаконные киоски и ларьки размещают без необходимых согласований, их владельцы не платят аренду и налоги. В таких точках не всегда соблюдают санитарные требования и обеспечивают качество и безопасность продукции. Стихийная торговля на тротуарах и в пешеходных зонах мешает проходу и портит облик городов.

«Важно, чтобы торговые точки размещались в подходящих местах, не мешали жителям и работали в соответствии с установленными требованиями. Это нужно и для покупателей, которым важна уверенность в том, где и у кого они приобретают продукцию, и для предпринимателей: мы обеспечиваем им прозрачные и равные условия ведения бизнеса», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В регионе развивают организованные торговые точки, мобильные форматы и рынки с капитальными павильонами. С января 2026 года на рынках запрещено размещать нестационарные торговые объекты. За этот период там демонтировали 1 042 точки. Эта работа идет параллельно демонтажу незаконных объектов. Рынки продолжают работать в капитальных зданиях и остаются одной из основных площадок сбыта продукции фермеров и производителей.

Среди мобильных форматов — кафе на колесах, фудтраки с авторскими блюдами и автомагазины с фермерскими продуктами. Муниципалитеты должны предусматривать не менее 30% мест для мобильных торговых объектов и торговых автоматов. К 2030 году эту долю планируют увеличить до 50%.

Требования к размещению нестационарных объектов одинаковы для федеральной, муниципальной и частной земли. Преобразования направлены на создание комфортной городской среды, обеспечение качества и безопасности продукции и равных условий для добросовестного бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.