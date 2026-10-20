ИИ проверит документы для возобновления подачи газа в Подмосковье

ИИ-ассистент на портале госуслуг Подмосковья проверяет документы в заявках на возобновление подачи газа и помогает исправить ошибки до отправки формы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если в квартире или частном доме отключили газ, собственник должен привести оборудование в порядок. После устранения нарушений на региональном портале госуслуг можно вызвать мастера для подключения газа.

С начала 2026 года услугой «Возобновление подачи газа после устранения нарушений, выявленных во время проведения технического обслуживания» воспользовались 1,3 тыс. раз. Она доступна на главной странице портала в блоке «Полезная информация» — «Услуги сферы ЖКХ» и в разделе «Жилье» — «Газоснабжение».

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и выбрать желаемую дату работ. К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий устранение нарушений. ИИ-ассистент проверит файл, укажет на размытое или некорректное фото и позволит заменить документ до отправки формы.

После оформления услуги сотрудник АО «Мособлгаз» позвонит заявителю, чтобы подтвердить дату работ. Вызов мастера бесплатный, его работа оплачивается по прейскуранту.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.