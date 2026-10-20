Полиция Казахстана прекратила уголовное дело против Navai

Уголовное дело против российского рэпера Наваи Бакирова прекратили по нереабилитирующим основаниям. Исполнителя выдворили из Казахстана, сообщает РИА Новости .

Сотрудники полиции и погранслужбы задержали Наваи 13 октября при въезде в Казахстан на пограничном пункте «Кордай». При проверке его автомобиля они обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Рэпер находился в следственном изоляторе города Тараза.

«Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Надзорный орган утвердил процессуальное решение, добавили в полиции.

Наваи Бакиров родился в Самаре. Популярность ему принес дуэт HammAli & Navai, который он создал с исполнителем HammAli. Среди их хитов — «Птичка», «Девочка — война» и «Пустите меня на танцпол».

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