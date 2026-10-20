На дорогах Подмосковья нанесли еще 15 комплектов шумовых полос

Шумовые полосы обустроили на 43 региональных дорогах в 29 округах перед переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, программу безопасности дорожного движения дополнили 15 объектами, где нанесли около 185 м² разметки.

Наибольший объем работ выполнили в Одинцовском, Дмитровском, Волоколамском, Орехово-Зуевском и Богородском округах, Клину, Коломне и Ступине.

Дополнительные полосы нанесли в Кашире у остановки «Профилакторий», в Черноголовке на подъезде к деревне Беседы, в Одинцовском округе в селе Жаворонки, в Воскресенске у села Сабурово, в Можайском округе у остановки «Шишиморово» и в Чехове между деревней Еськино и трассой А-108.

Также разметку обустроили в Серпухове в деревне Шатово, в Люберцах возле аэродрома Мячково, в Ступине по направлению к остановке «Сады Песочня», в Орехово-Зуевском округе у СНТ «Веснянка» и в Коломне возле деревни Шелухино. В Павлово-Посадском округе у деревни Алферово нанесли три комплекта общей площадью 42 м².

Шум и вибрация от полос привлекают внимание водителей и побуждают снизить скорость перед опасным участком. В министерстве отметили, что это одна из эффективных мер предупреждения ДТП. Для нанесения используют белый холодный термопластик, обеспечивающий видимость разметки при разном освещении.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.