Продукты «без сахара» могут вызвать проблемы с пищеварением

Гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Дарья Липовая рассказала, что подсластители в продуктах с маркировкой «без сахара» способны вызывать вздутие, диарею и тяжесть в животе, сообщает Газета.ru .

По словам врача, сахарные спирты — сорбит, ксилит и мальтит — перевариваются не полностью и притягивают воду в кишечник. У чувствительных людей это может вызвать газообразование, вздутие и диарею.

Стевия и сукралоза тоже могут провоцировать дискомфорт в животе. Эритрит обычно переносится легче, но подходит не всем: реакция зависит от индивидуальной чувствительности и количества продукта.

Липовая пояснила, что один напиток с маркировкой «зеро» не обязательно навредит. Проблема возникает, когда такие продукты становятся постоянной частью рациона и человек считает их полностью безопасной заменой сладкого.

«Начать стоит не с поиска идеального подсластителя, а с сокращения скрытого сахара в соусах, готовых завтраках, йогуртах и напитках. Утолять жажду лучше обычной водой», — посоветовала врач.

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