Пыталась сбежать: неадекват избил жену и ребенка в Новосибирске

Россиянка Алена рассказала в своем блоге, что в Кировском районе Новосибирска мужчина избил жену и ребенка, его задержали росгвардейцы.

«Женщина, взяв ребенка, хотела сбежать от мужа в измененном состоянии. Ситуация произошла впервые. Он ее догнал, избил в коридоре под камерой, досталось и ребенку, хоть мать всячески защищала его», — рассказала Алена.

Она добавила, что потом неадекват затащил их обратно в квартиру, где продолжил бить. Соседи вызвали полицию, Росгвардию и скорую помощь. Блогер поблагодарила росгвардейцев за то, что скрутили и увели буйного соседа.

По ее словам, сейчас мама с ребенком находятся в больнице. Также девушка опасается, что мужчину могут отпустить.

Подписчики поддержали блогершу и поблагодарили за работу силовиков.

«Опасен для общества. Если его отпустят, он так просто не оставит в покое. Это уже люди, обозленные на весь мир», — высказалась одна из комментаторов.

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