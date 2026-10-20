Короткая неделя без длинных выходных: как россияне будут отдыхать в ноябре 2026 года

Помимо 4 ноября, выходные будут стандартными — все субботы и воскресенья месяца. Кроме того, 3 ноября рабочий день будет сокращенным — работать будем на час меньше. Длинных выходных в ноябре не будет.

В ноябре 2026 года Россия отмечает День народного единства, и в связи с праздником предусмотрен выходной день. В этом году он выпадает на среду, поэтому мы будем отдыхать в середине недели один день. На неделе со 2 по 8 ноября россияне будут работать четыре дня — 2, 3, 5 и 6 ноября.

По производственному календарю перенос праздничных дней не предусмотрен. Таким образом, при 40-часовой неделе норма рабочего времени составит 159 часов, при 36-часовой неделе — 143 часа, при 24-часовой — 95 часов.

Отпуск в ноябре можно продлить за счет одного выходного дня. Если взять отпуск на 2, 3, 5 и 6 ноября, можно отдыхать девять дней подряд — с 31 октября по 8 ноября, учитывая выходные.

Кто может выходить на работу в праздничные дни

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По Трудовому кодексу привлечь к работе в праздничные дни можно только с письменного согласия сотрудника и с двойной оплатой труда либо с предоставлением отгула. При этом работодатель должен обосновать необходимость выхода на работу в выходной.

Сотрудники экстренных служб, коммунальных, торговли, общепита, предприятий непрерывного производства, те, кто работает по сменному графику, продолжат работать по своему обычному расписанию.

По решению работодателя и с согласия сотрудника, если иное не закреплено в коллективном договоре, можно привлечь к работе в праздники: артистов, журналистов, фотографов, других сотрудников. В экстренных ситуациях работодатель может вызывать сотрудника на работу без его согласия. К таким случаям относятся аварии, катастрофы, несчастные случи, угрозы материального ущерба и прочее.

Для привлечения сотрудников к работе в праздничные дни работодатель должен подготовить приказ, в котором должно быть обоснование необходимости работы, перечислены задачи, которые необходимо выполнить, условия и продолжительность работы. Кроме того, работник должен быть уведомлен о праве отказаться от работы в праздничные дни.

Нельзя ни при каких обстоятельствах привлекать к работе в праздники одиноких родителей или опекунов детей до 14 лет, матерей детей до трех лет, родителей детей с инвалидностью, сотрудников, ухаживающих за больными родственниками по заключению врачей, родителей детей до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом, работников с тремя и более детьми, если младшему еще нет 14 лет. От этих сотрудников обязательно должно быть письменное согласие. Но даже с таким согласием не смогут работать в выходные беременные, несовершеннолетние работники.