В усадьбе «Мураново» проведут музыкальную встречу в честь Боратынского

Литературно-музыкальная встреча «Я возвращуся к вам», посвященная поэту Евгению Боратынскому, пройдет 24 октября в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт состоится в Объединенном мемориально-художественном музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева, в пространстве выставки «Поэзия мурановских пейзажей. Путешествие». Встреча войдет в культурный цикл «Музыка дворянских усадеб» и станет творческим посвящением русскому поэту Евгению Абрамовичу Боратынскому.

Автор композиции — заслуженный работник культуры РФ, преподаватель ТГМПИ имени С. В. Рахманинова Светлана Чулкова. Программа познакомит гостей с музыкальными и поэтическими произведениями XIX века. Прозвучат романсы на стихи Е. А. Боратынского, А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева.

Вокальные партии исполнят ученики Светланы Чулковой: Денис Нацибулин (баритон), Надежда Павлова (сопрано) и Юлия Богданова (меццо-сопрано). Концертмейстер — Ирина Вишнякова (фортепиано).

Начало 24 октября в 14:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново» .

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