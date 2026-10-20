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Ефимов: в Филимонковском районе реконструируют и построят почти 1 км дорог

В Новомосковском административном округе столицы утвержден проект планировки территории (ППТ) для развития улично-дорожной инфраструктуры в поселке Птичное и деревне Горчаково. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Утвержден проект планировки территории для реконструкции и строительства почти километра дорог в Филимонковском районе. Работы затронут Центральную и Школьную улицы, а также новый участок Лесной улицы, который создаст подъездную дорогу к школе № 1391. В рамках проекта, который охватывает более 18 га, появятся новые тротуары, пешеходные переходы и благоустроенные зеленые зоны», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что эти изменения улучшат доступность ключевых соцобъектов — школ, культурного центра «Десна» и поликлиники.

Улично-дорожная сеть объединит удобным проездом планируемые и существующие городские объекты, а также повысит безопасность для всех участников дорожного движения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что благодаря новой дороге в Троицке появится удобный выезд на Калужское шоссе.

Столица является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Возведение в Москве объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».