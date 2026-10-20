Мужчина пытался похитить маленькую девочку в подъезде Петербурга

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Мужчина напал на девочку в лифте одного из домов Северной столицы. Он пытался похитить ребенка и утащил ее на девятый этаж, но вмешалась соседка, сообщает пресс-служба СУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 18 октября. В лифте дома на Советском проспекте мужчина внезапно схватил малолетнюю девочку и потащил ее на лестничную площадку девятого этажа.

Девочка кричала и пыталась вырваться. Шум услышала соседка и вызвала полицию. Ребенку понадобилась помощь медиков, а преступника оперативно задержали.

Ему предъявили обвинение по п. «д», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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