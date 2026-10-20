сегодня в 14:08

Чуть не сделали трепанацию: россиянину в клинике ошибочно диагностировали рак

48-летний житель Нижнего Новгорода едва не попал на операцию по удалению несуществующей опухоли мозга, сообщил главред МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в MAX-канале «Бокал прессека».

Мужчина обратился в клинику из-за резкого ухудшения зрения. Врачи сделали ему МРТ мозга и обнаружили опухоль. Нейрохирурги решили оперировать с трепанацией черепа. Пациент согласился на операцию.

Но перед процедурой житель Нижнего Новгорода решил перепроверить заключение и прошел повторную томографию в частном медцентре. Специалисты провели дополнительные исследования, включая анализ кровоснабжения и особенностей найденного участка.

Как рассказал рентгенолог частной клиники, выявленные изменения не соответствовали признакам агрессивной опухоли, а МР-спектроскопия не показала маркеров опухолевого роста. В итоге медики опровергли первоначальный диагноз.

Выяснилось, что изменения на снимках были связаны с последствиями ишемического инсульта, которые приняли за злокачественное образование. После уточнения состояния операцию отменили, назначив сосудистую реабилитацию.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.