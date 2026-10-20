Психолог Центра Рошаля рассказала, как заметить сезонную хандру у подростка

Медицинский психолог Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля Наталья Кравченко объяснила, как отличить осеннюю хандру у подростка от обычной усталости и когда нужна помощь специалиста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам Натальи Кравченко, осенью сокращение светового дня усиливает выработку мелатонина и снижает выработку серотонина, вызывая сонливость и упадок сил. Влияют также недостаток движения, рост учебной нагрузки во второй четверти, истощение летних запасов витамина D и других микроэлементов.

При обычной усталости вялость возникает периодически, настроение меняется в течение дня, сон восстанавливает силы. Аппетит и общение с друзьями сохраняются. Признаки сезонной хандры — подавленность почти ежедневно большую часть дня, потеря интересов, нарушения сна и аппетита, усталость даже после отдыха, беспричинные раздражительность и плаксивость, трудности с концентрацией, снижение успеваемости, головные боли или боли в животе без медицинской причины.

«Если таких признаков набирается 4–5 и они держатся больше двух недель — это повод обратиться к психологу», — пояснила Наталья Кравченко.

Психолог рекомендовала дневные прогулки даже в пасмурную погоду, яркое освещение дома, особенно утром, режим сна и 30–60 минут физической активности ежедневно. В рацион стоит включить богатые триптофаном бананы, орехи, сыр, индейку и овсянку, сократить сахар и фастфуд. Омега-3 и витамин D — по назначению врача.

Родителям важно слушать без осуждения, не давить вопросами, не обесценивать проблемы и делиться своим состоянием. Обращение к специалисту необходимо также при отказе подростка от общения, еды и выхода из дома, тревожных и гнетущих мыслях или резком падении успеваемости.

Центр Рошаля — флагманский проект здравоохранения Подмосковья и координатор детских учреждений региона. Специалисты со всей страны оказывают здесь помощь по 28 профилям, включая хирургию, урологию, травматологию, кардиологию, эндокринологию, инфекционные болезни и неврологию. Помощь получают около 15 тыс. юных пациентов, амбулаторно — более 150 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.