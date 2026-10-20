Психологи НИКИ детства провели 244 тренинга для педиатров Подмосковья

Психологи Учебного центра профессионального развития компетенций в педиатрии НИКИ детства с начала 2026 года провели 244 занятия по профилактике профессионального выгорания. В них приняли участие 2143 медицинских работника Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тренинги для педиатров помогают снизить риск профессионального выгорания, развить эмоциональный интеллект и освоить навыки бесконфликтного общения с пациентами и их близкими.

Программа Учебного центра включает девять модулей — от восстановления сил и эмоциональной стабильности до развития жизнестойкости и умения оценивать ситуацию с разных сторон. Психологи адаптируют методики под разные аудитории и проводят очные занятия в медицинских учреждениях региона.

Врачи также могут записаться на бесплатную индивидуальную консультацию к психологам центра. Специалисты используют когнитивно-поведенческую терапию, которая помогает распознавать искаженные мысли, снижать тревожность и решать повседневные трудности, и клиент-центрированный подход — для поиска внутренних ресурсов в безопасной, поддерживающей обстановке.

«Участники говорили о самом важном: как сохранить душевное равновесие, вовремя заметить признаки усталости и мягко, но уверенно противостоять профессиональному выгоранию», — поделилась участница тренинга.

Отдельное направление работы старших преподавателей центра — тренинг «Протокол сообщения тяжелого диагноза». Психолог и практикующий врач учат сообщать трудные новости бережно по отношению к пациентам и родителям, сохраняя собственную психологическую устойчивость. Занятия опираются на реальную клиническую практику.

«С начала года в институте проведено 6 таких тренингов для 31 медицинского работника. Занятие проходит очно на базе Учебного центра и длится 8 часов», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Джумаевна Одинаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.