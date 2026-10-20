Сколько наличных нужно держать дома и в кошельке на случай сбоя карт: советы экспертов

Сколько наличных хранить на случай сбоя банковских карт и интернета, читайте в материале РИАМО.

Сбой банковских карт, мобильного интернета или платежных сервисов может застать врасплох в магазине, такси или по дороге домой. Чтобы не остаться без возможности оплатить продукты, транспорт и другие срочные расходы, эксперты советуют заранее сформировать запас наличных. Но единой суммы для всех нет: одни специалисты считают достаточными 5–10 тысяч рублей на несколько дней, другие рекомендуют иметь 10–15 тысяч, а для поездок и семейных расходов резерв может быть больше. Как рассчитать свою сумму, какие купюры выбрать и где хранить деньги, чтобы они выручили в нужный момент, читайте в материале РИАМО.

Сколько наличных держать в кошельке на случай сбоя банковских карт Фото - © Медиасток.рф Главный ориентир — расходы на несколько дней без возможности расплачиваться картой. При этом сумма зависит от привычного образа жизни, региона, состава семьи и того, предстоят ли поездки. Ведущий преподаватель магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Никита Лысенок советует иметь при себе сумму, которой хватит на два-три дня обычной жизни. Для большинства, по его оценке, это 5–10 тысяч рублей: деньги на продукты, такси, аптеку и заправку. «Сбои связи и платежных сервисов обычно длятся часы, редко дни, а дольше трех суток держать запас в кармане смысла нет», — отмечает эксперт. При этом он рекомендует отдельно предусмотреть резерв наличных дома на случай более продолжительных перебоев. Руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка Кристина Аксенова считает разумным иметь около 10–15 тысяч рублей. Такой суммы, по ее мнению, должно хватить на транспорт, питание и срочные текущие расходы в период отказа безналичной оплаты. Она обращает внимание, что потребности людей различаются, а необходимый резерв зависит в том числе от региона. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Эльвира Рамазанова предлагает рассчитывать запас исходя из трехдневного бюджета. По ее оценке, для повседневных расходов в городе может потребоваться 7–12 тысяч рублей, а для поездок за город или в регионы с нестабильной связью — 15–25 тысяч рублей. Директор по аналитике Инго Банка, к.э.н. Василий Кутьин использует другой ориентир — дневные траты. По его словам, 1,5–2 тысячи рублей на день в большинстве случаев достаточно, чтобы покрыть личные расходы на питание и транспорт. Таким образом, рассчитывать резерв лучше не по одной универсальной цифре, а по собственным обязательным расходам за два-три дня. Если в обычный день приходится оплачивать несколько поездок на такси, покупать лекарства или заправлять автомобиль, запас стоит увеличить.

Сколько наличных нужно семье и для поездок за город Фото - © Медиасток.рф При расчете резерва важно учитывать не только личные траты, но и расходы тех, за кого человек отвечает. Семье из нескольких человек может потребоваться значительно больше наличных, чем одному взрослому. Рамазанова рекомендует увеличивать сумму для семьи в 1,5–2 раза. По ее оценке, для трех-четырех человек резерв может начинаться от 20 тысяч рублей. Отдельный запас пригодится тем, кто часто ездит за город или посещает места, где мобильная связь и безналичная оплата могут работать нестабильно. Для таких поездок эксперт советует ориентироваться на сумму 15–25 тысяч рублей. Перед дорогой стоит учитывать продолжительность поездки, доступность магазинов и заправок, а также необходимость оплачивать транспорт, питание и другие обязательные расходы. Если путешествие длительное или в нем участвуют дети, резерв лучше рассчитывать с дополнительным запасом.

Какие купюры положить в кошелек, чтобы не остаться без сдачи Фото - © Медиасток.рф Даже если наличных достаточно, воспользоваться ими бывает непросто: у небольшого магазина, таксиста или продавца на рынке может не оказаться сдачи с крупной банкноты. Лысенок советует брать купюры разных номиналов, в частности по 500 и 1000 рублей. Аксенова также рекомендует не ограничиваться крупными банкнотами: в небольших торговых точках и на рынках сдачу могут найти не всегда. Рамазанова предлагает отдельно выделить 2–3 тысячи рублей мелкими купюрами. Такой запас может пригодиться для оплаты такси, покупок у уличных торговцев и расчетов в автоматах, где карты не принимают. Кутьин тоже советует отдавать предпочтение мелким банкнотам. По его словам, купюры должны быть без сильных следов износа, надписей и повреждений: в противном случае их могут не принять. Эксперт также рекомендует проверять подлинность наличных. Практичный вариант — заранее разложить резерв по номиналам: часть оставить для небольших покупок и транспорта, а остальные деньги использовать для более крупных расходов. Это позволит не зависеть от наличия сдачи.

Где хранить наличные на случай отключения интернета и платежей Фото - © Медиасток.рф Запас денег не обязательно целиком носить с собой. Лысенок советует держать в кошельке сумму на два-три дня, а дома отдельно иметь наличные на случай затяжного сбоя — ориентировочно на одну-две недели основных расходов. При этом эксперт предостерегает от чрезмерного запаса: наличные, которые долго лежат без дела, не приносят процентов, а при хранении дома сохраняется риск кражи. Поэтому крупную сумму не стоит держать исключительно наличными без учета собственных финансовых потребностей. Рамазанова рекомендует не складывать весь резерв в одном месте, а распределять его между кошельком и отдельным карманом. Кутьин также советует разделять деньги: так меньше риск потерять всю сумму одновременно. По его словам, наличные не стоит хранить в документах, которые часто приходится доставать для предъявления. Не рекомендуется класть купюры рядом с ключами, зажигалками, монетами и другими твердыми или острыми предметами — они могут повредить банкноты.

Коротко: что надо помнить

Сумма — не универсальная цифра, а ваш трехдневный бюджет. Одному хватит 5–10 тыс. рублей, семье — от 20 тыс.

Купюрам — разные номиналы. Мелкие банкноты выручат там, где не найдут сдачу с крупных.

Место — не все в кошельке. Дома держите запас на неделю-две, но не больше: наличные не работают, и их могут украсть.

Хранение — разделите деньги между кошельком и карманом, не кладите рядом с ключами и мелочью.

Проверка — купюры без износа и надписей примут охотнее, подлинность лучше проверить заранее.

Проще говоря: наличные — это не инвестиция, а страховка. Ее размер каждый определяет сам, но лучше, чтобы она была под рукой до того, как карта перестанет работать.