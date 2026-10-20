Дерзкий налет: лиса украла петуха прямо на ВДНХ

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Лиса попыталась украсть петуха в Москве — дерзкий налет произошел на ВДНХ. Дикое животное крепко вцепилось в добычу, но все же осталось без обеда, сообщает «Москва М125» .

Рыжая плутовка схватила петуха и пыталась быстро скрыться с птицей. Однако путь ей преградили очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, как лиса тащит большого петуха. Тот брыкается и пытается спастись.

Людям удалось отобрать добычу у лисы, поэтому она осталась без обеда. По крайней мере петухом с ВДНХ ей полакомиться не удастся.

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