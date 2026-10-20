USD
Доллар США
82,85
-0.92 %
EUR
Евро
93,23
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,39
-0.87 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,56
-0.92 %

Дерзкий налет: лиса украла петуха прямо на ВДНХ

Общество
Telegram

Фото - © Telegram/Москва М125

Лиса попыталась украсть петуха в Москве — дерзкий налет произошел на ВДНХ. Дикое животное крепко вцепилось в добычу, но все же осталось без обеда, сообщает «Москва М125».

Рыжая плутовка схватила петуха и пыталась быстро скрыться с птицей. Однако путь ей преградили очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, как лиса тащит большого петуха. Тот брыкается и пытается спастись.

Людям удалось отобрать добычу у лисы, поэтому она осталась без обеда. По крайней мере петухом с ВДНХ ей полакомиться не удастся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.