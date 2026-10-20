Парки Богородского округа проведут осенние занятия для детей и взрослых

Парки Богородского округа приглашают детей и взрослых на спортивные тренировки, танцы, игровые и творческие программы со вторника по воскресенье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Волхонка» со вторника по пятницу включительно проходят спортивные занятия для посетителей от шести лет (6+). Начало в 11:00. В хорошую погоду участников ждут на площадке около детского городка, в ненастье — в павильоне «Лесная лаборатория».

В Центральном парке по вторникам и четвергам в 16:00 проводят занятия спортивно-бальными танцами с любительским объединением «Танцы Голд». При хорошей погоде они проходят на сцене, при неблагоприятной — в павильоне. По субботам в 10:00 в камерном зале парка организуют тренировки по нейрофитнесу для взрослых (18+).

В субботу парки «Роща», «Липовая аллея», Центральный и Глуховский приглашают детей на регулярные игровые и творческие программы (0+). В воскресенье такие программы пройдут в Центральном и Глуховском парках, «Роще» и «Волхонке». Начало воскресных мероприятий — в 12:00 (0+).

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.