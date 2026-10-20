Жителям Подмосковья объяснили, как передать показания в чате МосОблЕИРЦ

Жители Подмосковья могут передать показания счетчиков на сайте МосОблЕИРЦ без регистрации через интерактивный чат. Процедура занимает не более двух минут, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для передачи показаний нужно нажать на оранжевый значок чата на главной странице сайта МосОблЕИРЦ, отправить команду «Передать показания» и указать номер лицевого счета. Затем выбрать ресурс — воду, тепло или электричество — и ввести данные.

При передаче показаний воды и тепла система может отдельно запросить значения до и после запятой. Нужно указать точные цифры со счетчика или ноль. После подтверждения и принятия данных чат предложит перейти к следующему прибору учета. Если в квитанции МосОблЕИРЦ нет начислений за электричество, показания рекомендуют направлять напрямую поставщику ресурса.

В чате также можно узнать баланс, задолженность и тарифы, заказать поверку или замену счетчиков. Бот поможет зарегистрироваться в личном кабинете, открыть или переоформить лицевой счет. Если он не найдет ответ на сложный вопрос, диалог автоматически переведут на специалиста. Чат работает круглосуточно, операторы — ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что расчетный центр меняет подходы к взаимодействию с жителями и внедряет цифровые технологии. Основные вопросы касаются задолженности за ЖКУ и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. По его словам, анализ показал снижение числа обращений, работу в этом направлении продолжат.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.