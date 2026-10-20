Жители деревни Спасское Ленинского округа провели субботник

Около 40 жителей деревни Спасское Ленинского округа, включая детей, приняли участие в очередном субботнике. Они убрали территорию и высадили деревья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители деревни Спасское регулярно проводят субботники. В этот раз на уборку вышли около 40 человек, включая детей.

Участники собрали листву в зоне отдыха и вдоль пешеходной дорожки, пропололи клумбы, посадили две ели, пять каштанов и пихты. Также они провели санитарную обрезку сухих деревьев и веток и убрали мусор. В деревне высажено более 300 кустарников, за которыми постоянно ухаживают.

«Субботники проводим очень часто, поэтому в них принимают участие все, кто свободен и может потрудиться на благо деревни. Работаем с удовольствием — и стар, и млад, потому что делаем для себя», — рассказала староста деревни Спасское Алла Третьякова.

По ее словам, работа в деревне идет круглый год: жители убирают территории, подстригают кустарники, сажают цветы и деревья, пропалывают клумбы, косят траву, ремонтируют ограды и ликвидируют стихийные свалки.

Субботники проходят и зимой. Когда устанавливается крепкий лед, жители выходят на него для обрезки сухих деревьев и кустарников на воде.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.