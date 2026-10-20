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7 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Жуковского

Спецоперация

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Из Жуковского военнослужащим в зоне СВО передали 7 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Военнослужащим направили 6 генераторов, тепловые пушки, помповые насосы, медикаменты, продукты питания, инструменты, лопаты, маскировочные сети, газовые баллоны, антидроновые покрывала, две тонны воды, а также посылки бойцам от их родных.

Кроме того, передали автомобиль Нива и бензин.

Помощь собрали фонд «Крылья Беркута», волонтерские группы «Жуковяз», «Сова», «Сухомятка» и «Жуковский Десант».

Доставили груз депутат от фракции Единая России Сергей Рязанов и руководитель волонтерской группы «Сова» Юлия Алешина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский