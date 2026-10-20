Navai уже дома в Москве: появились первые кадры

Появились первые кадры с рэпером Navai (Наваи Бакировым). Он уже дома в Москве в компании товарищей, сообщает Mash .

Кадр нечеткий, но на нем можно рассмотреть силуэт артиста и двух товарищей. В гости к рэперу приехали певец Бахти и его директор Рауф, который был с Наваи во время задержания в Казахстане.

Рэпер чувствует себя хорошо. Он прибыл в Россию рано утром, буквально сразу стало известно, что уголовное дело в отношении знаменитости закрыли в Казахстане по нереабилитирующим основаниям.

Сотрудники полиции и погранслужбы задержали Наваи 13 октября при въезде в Казахстан на пограничном пункте «Кордай». При проверке его автомобиля они обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Рэпер находился в следственном изоляторе города Тараза.

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