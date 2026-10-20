В Мытищах школьники встретились с ветераном СВО

В школе № 9 в Мытищах прошла встреча с ветераном специальной военной операции Владимиром Курихиным-Боруновым. Мероприятие организовано в рамках патриотического проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах», который реализует Молодежный центр «Импульс», сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Ветеран рассказал школьникам о своем опыте и службе, а также ответил на вопросы ребят. По словам Владимира Андреевича, разговор получился простым и откровенным: «Настоящие истории сильнее любого вымысла, ведь они показывают реальную цену подвига и напоминают, что героем можно стать и в обычной жизни — в том, как ты держишь слово, помогаешь другим, не отступаешь, когда тяжело».

Проект действует уже второй год. Его цель — познакомить молодежь с современниками, проявившими мужество и силу духа. Школьники получают возможность услышать не обобщенную статистику, а реальные человеческие истории — с сомнениями, трудностями и поступками, которые становятся примером.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.