В Истре провели 27 выездных администраций с начала года

Администрация Истры с начала 2026 года рассмотрела более 1,1 тыс. обращений на 27 встречах в формате «выездной администрации». Итоги этой работы обсудили 19 октября на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный округ Истра входит в число лидеров по организации широкоформатных встреч с жителями с участием депутатов разных уровней и представителей правительства Московской области. С начала 2026 года здесь провели 27 «выездных администраций» и рассмотрели более 1,1 тыс. обращений.

Большинство встреч — 17 — состоялись в территориальных отделах. Еще пять организовали для представителей совета ветеранов и участников клуба «Активное долголетие», две — на предприятиях, две — по коллективным обращениям жителей и одну — для муниципальных служащих. На октябрь запланированы еще две встречи.

За весь 2025 год в округе провели 24 «выездные администрации» и рассмотрели чуть более 1 тыс. обращений. Показатели прошлого года уже превышены по количеству встреч, участников и обращений.

Формат позволяет жителям напрямую обсудить вопросы с представителями администрации, депутатами, профильными службами и ресурсоснабжающими организациями. Многие обращения удается решить на месте. По остальным заводят карточки учета и назначают ответственных специалистов для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.