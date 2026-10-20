Популярный у россиян платежный сервис Letim в Турции планируют закрыть 30 ноября

С 30 ноября платежный сервис Letim в Турции планирует прекратить работу, он очень популярен у российских туристов, сообщает АТОР .

Letim запустили после прекращения обслуживания в Турции карт «Мир». Этот сервис стал во многом заменой данного способа платежа. Туристы могли завести электронные кошельки в турецких лирах и пополняли его рублями по СБП, а также выпустить к нему пластиковую карту системы Troy, с которой можно снять наличные или оплачивать товары и услуги в терминале. Пик развития сервиса был в 2025 год.

Летом сервис сообщил о временной приостановке выпуска карт и блокировке операций снятия наличных, но кошелек и карты все еще работают.

О причинах решения о прекращении деятельности в компании не рассказали. Там отметили, что клиенты могут потратить имеющийся остаток средств до 30 ноября или перевести его на счет в российском банке. Вывод денег будет доступен и после закрытия приложения. Это можно будет сделать через поддержку.

«Мы понимаем, что прекращение работы сервиса затронет пользователей, которые рассчитывали на Letim. Поэтому наша задача — обеспечить прозрачный порядок возврата средств, своевременно сообщить обо всех условиях и помочь пользователям завершить необходимые операции», — добавили в Letim.

В АТОР считают, что закрытие сервиса не отразится на турпотоке в Турцию. Хотя с рынка исчезает удобная платежная опция, но сейчас у россиян появились и другие возможности безналичной оплаты товаров и услуг в стране, в том числе с помощью СБП.

Также большинство туристов пользуются при расчетах наличными (обменивают доллары и евро на лиры).

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