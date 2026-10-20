Толпой избили за внешний вид: подростки напали на неформала в Армавире

На скриншотах с видео можно заметить, как подростки толпой бьют парня. Затем 15-летний неформал уже сидит на асфальте, прикрывшись руками. Видно, что на его лице кровь.

В сообщении указано, что инцидент произошел в Армавире. Парню досталось из-за его внешнего вида и контента в социальных сетях. Происходящее снимали на видео, а затем распространили в интернете.

«Направим обращение в СК с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в Telegram-канале.

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