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Водителя зажало в смятой кабине грузовика при ДТП в Сергиево-Посадском округе

Происшествия
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Фото - © Telegram/Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Человек пострадал в результате столкновения грузовиков на трассе М-8 в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На опубликованных кадрах видно, как фура на скорости влетела в заднюю часть самосвала. От удара кабина фуры получила сильные повреждения.

На место аварии оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из смятой кабины.

Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей оценки состояния и оказания необходимой помощи.

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