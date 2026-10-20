«Белый Медведь» не швея: ФСИН опровергла данные о работе Маркаряна в колонии

Блогер Арсен Маркарян, который отбывает наказание в колонии в Тверской области, не работает швеей. У него совсем другая должность, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний России (ФСИН).

«Он обеспечен вещами в полном объеме», — добавили в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Маркарян устроился работать швеей, чтобы создать для себя робу, так как подходящей по размеру в тюрьме не нашлось.

Также сообщалось, что в СИЗО он весил 137,5 кг. После 22 дней на воде вес Маркаряна снизился до 109 кг, а затем он набрал до 120. Сейчас Арсен весит около 112 кг и стремится похудеть до 80. По словам блогера, из-за своих габаритов и походки заключенные прозвали его «Белым Медведем».

В марте 2026 года Мосгорсуд вынес приговор 30-летнему блогеру по делу о реабилитации нацизма. Мужчина получил 4,5 года колонии общего режима. По данным следствия, он опубликовал ролик, в котором оскорбил память защитников Отечества.

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